сегодня 07:33
общество

Больничные и декретные вырастут: как повышение МРОТ скажется на доходах новосибирцев

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
После повышения МРОТ более чем на 20% в 2026 году новосибирцы, как и остальные россияне, смогут получать увеличенные пособия по больничным листам, в декретном отпуске и более высокие отпускные.

Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Как напомнил эксперт, минимальный размер оплаты труда – это законодательно закрепленная сумма, которую работодатель должен выплатить работнику за полный месяц работы с восьмичасовым днём. МРОТ является базовым показателем, влияющим не только на зарплату, но и на расчет отпускных, командировочных, больничных и пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы.

Что касается пенсий, то, по словам Машарова, повышение МРОТ не затрагивает уже назначенные выплаты. Однако оно положительно сказывается на формировании будущей пенсии, так как рост зарплаты ведет к увеличению страховых взносов в СФР и, соответственно, количества пенсионных баллов и суммы будущей пенсии для работающих граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что некоторых новосибирцев ждёт масштабная индексация зарплат с 1 октября.

Наталья Шлюшинская
журналист

