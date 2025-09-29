82.76% -1.2
Дожди сорвали уборочную кампанию в Новосибирской области — введен режим ЧС

Продолжительные осадки создали серьезные проблемы для аграриев в Новосибирской области.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шиндев, наиболее сложная ситуация сложилась в Татарском районе, где собрано только 40% урожая.

В Куйбышевском районе из-за переувлажнения почвы введен режим ЧС. Задержки с уборкой также фиксируются в Чистоозерном районе. Аграрии вынуждены применять химикаты и десиканты для ускорения созревания культур.

Ранее сообщалось, что новосибирские аграрии собрали более миллиона тонн зерна.

