сегодня
29 сентября, 11:03
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 09:40
общество

Ещё 14 камер в Новосибирске будут фиксировать нарушения ПДД

Фото: unsplash.com
Новые камеры появились на левом и на правом берегу областного центра.

На дорогах Новосибирска в активный режим работы перешли 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Особое внимание будет уделено правому берегу, где камеры установлены на Мочищенском шоссе у дома № 4 и на пересечении с улицей Жуковского, а также на 1-м Мочищенском шоссе около дома № 7/2. Также активизировались комплексы на пересечении улицы Ипподромская с улицами Военной, Кропоткина, Фрунзе, Гоголя и Октябрьской магистралью. Возобновила работу камера на улице Восход возле дома № 1Б.

Левый берег также не остался в стороне. Здесь контроль усилили на улице Титова, где камеры работают на пересечении с улицами Связистов, Троллейной, Серафимовича, а также у домов № 17 и 22.

Ранее Сиб.фм писал, что камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с 1 ноября.

Элина Тихая
Журналист

