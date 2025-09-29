Ещё 14 камер в Новосибирске будут фиксировать нарушения ПДД

Новые камеры появились на левом и на правом берегу областного центра.

На дорогах Новосибирска в активный режим работы перешли 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Особое внимание будет уделено правому берегу, где камеры установлены на Мочищенском шоссе у дома № 4 и на пересечении с улицей Жуковского, а также на 1-м Мочищенском шоссе около дома № 7/2. Также активизировались комплексы на пересечении улицы Ипподромская с улицами Военной, Кропоткина, Фрунзе, Гоголя и Октябрьской магистралью. Возобновила работу камера на улице Восход возле дома № 1Б.

Левый берег также не остался в стороне. Здесь контроль усилили на улице Титова, где камеры работают на пересечении с улицами Связистов, Троллейной, Серафимовича, а также у домов № 17 и 22.

