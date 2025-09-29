Квартира или чувства: что важнее для новосибирцев в отношениях?

22,2% жителей Новосибирска не готовы начинать отношения без наличия квартиры у партнера.

По данным Level Group, 22,2% жителей Новосибирска не готовы начинать отношения без наличия квартиры у партнера. Для 42,2% жилье является желательным, но не обязательным условием, в то время как 35,6% убеждены, что «с милым рай и в шалаше», сообщает BFM-Новосибирск.

Интересно, что мужчины (38%) чаще соглашаются на отношения без жилья у партнерши, в то время как женщины (32%) более осторожны и склонны рассматривать наличие квартиры как положительный, хотя и не решающий фактор.

Когда речь заходит о брачных контрактах, мнения новосибирцев также разделяются. 20% поддерживают идею заключения брачного договора, а 18,9% согласны на него лишь в случае наличия значительных активов. При этом 28,9% категорически против, считая, что любовь важнее любых юридических документов.

Таким образом, в Новосибирске жилье продолжает играть важную роль в формировании отношений, однако для многих жителей истинные чувства остаются на первом месте. Отношение к брачным договорам остается неоднозначным, отражая разнообразие взглядов на любовь и доверие в современном обществе.

