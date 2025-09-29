82.76% -1.2
сегодня 18:07
общество

Надежда Кадышева выступит при полном аншлаге в Новосибирске

Фото: организаторы концерта Кадышевой
Вечером 29 сентября в Новосибирске состоится концерт Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в рамках их масштабного стадионного тура.

Как сообщается, все билеты на шоу (6+) уже распроданы, что свидетельствует о растущей популярности артистки среди разных поколений, включая молодежь.

Особенностью предстоящего концерта станет особая атмосфера народного праздника. По сложившейся традиции, многие зрители подготовили народные костюмы, кокошники и платки, следуя негласному дресс-коду. В программе шоу, помимо музыкальных номеров, ожидаются традиционные хороводы и народные игры.

На сцене прозвучат известные песни, знакомые слушателям разных возрастов, что объединит в одном зале как представителей старшего поколения, так и молодежь. Многие зрители планируют посетить концерт целыми семьями, что демонстрирует межпоколенческую связь через народную музыку и традиции.

Ранее сообщалось, что новосибирцы разобрали почти все билеты на концерт Александра Розенбаума.

Кристина Уколова
Журналист

