82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 11:40
общество

Новосибирец отделался штрафом за использование липовых водительских прав

Фото: unsplash.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Ему нужно выплатить 20 тысяч рублей, что является ниже максимального наказания, предусмотренного законодательством.

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Владиславу Владимирову, которого обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения Республики Кыргызстан. Информация об этом появилась в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Суд установил, что с 1 января 2023 по 4 июля 2024 года обвиняемый имел поддельный документ, который попытался обменять на водительское удостоверение Российской Федерации. При обращении в органы ГАИ сотрудники выявили подделку.

В конце судебного следствия Владислав признал свою вину в полном объёме. Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, искреннее раскаяние, положительные характеристики и тот факт, что преступление было совершено впервые. Также суд принял во внимание его молодость и оказанную материальную помощь фонду, поддерживающему участников специальной военной операции.

В результате суд назначил Владимирову штраф в размере 20 тысяч рублей, что является ниже максимального наказания, предусмотренного законодательством.

Ранее Сиб.фм писал, что водитель из Новосибирска предстанет перед судом за смертельное ДТП на Алтае.

#Новосибирская область #суд #штраф #водительские права
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.