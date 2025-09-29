Новосибирец отделался штрафом за использование липовых водительских прав

Ему нужно выплатить 20 тысяч рублей, что является ниже максимального наказания, предусмотренного законодательством.

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Владиславу Владимирову, которого обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения Республики Кыргызстан. Информация об этом появилась в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Суд установил, что с 1 января 2023 по 4 июля 2024 года обвиняемый имел поддельный документ, который попытался обменять на водительское удостоверение Российской Федерации. При обращении в органы ГАИ сотрудники выявили подделку.

В конце судебного следствия Владислав признал свою вину в полном объёме. Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, искреннее раскаяние, положительные характеристики и тот факт, что преступление было совершено впервые. Также суд принял во внимание его молодость и оказанную материальную помощь фонду, поддерживающему участников специальной военной операции.

В результате суд назначил Владимирову штраф в размере 20 тысяч рублей, что является ниже максимального наказания, предусмотренного законодательством.

