сегодня 11:03
общество

Новосибирский суд отправил военного в колонию за уклонение от службы

Фото: freepik.com
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Александру Кокареву, который самовольно покинул воинскую часть 21 февраля 2024 года с целью уклонения от прохождения военной службы. В течение этого времени он находился в Новосибирске, не собираясь выполнять свои обязанности. Информация появилась в официальном телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Ситуация изменилась 4 июня 2025 года, когда Кокарев добровольно явился в военный следственный отдел, что привело к прекращению его незаконного нахождения вне сферы воинских правоотношений.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирца ждёт военный суд за пропаганду терроризма.

#Новосибирская область #военные #приговор
Элина Тихая
Журналист

