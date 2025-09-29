Новосибирца будут судить за «наркоплантацию» в квартире

40-летний новосибирец в скором времени предстанет перед судом. По информации прокуратуры НСО, он обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркосодержащих растений и их частей в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, более года, с мая 2024-го по июль 2025-го, мужчина выращивал коноплю у себя дома, создав специальные условия для этого. Всего у него в квартире нашли и изъяли более 140 граммов высушенных частей растений.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска. Сибиряку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о 23-летнем жителе Новосибирской области, которого осудили за создание почти сотни тайников с наркотиками.