82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 09:55
общество

Новосибирца будут судить за «наркоплантацию» в квартире

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

40-летний новосибирец в скором времени предстанет перед судом. По информации прокуратуры НСО, он обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркосодержащих растений и их частей в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, более года, с мая 2024-го по июль 2025-го, мужчина выращивал коноплю у себя дома, создав специальные условия для этого. Всего у него в квартире нашли и изъяли более 140 граммов высушенных частей растений.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска. Сибиряку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о 23-летнем жителе Новосибирской области, которого осудили за создание почти сотни тайников с наркотиками.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.