сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня
29 сентября, 13:54
пробки
5/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 12:10
общество

Новосибирцу грозит четыре года за пропаганду экстремизма в колонии

Фото: УФСБ России по Новосибирской области
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организации».

УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУФСИН России пресекли деятельность осужденного, который, отбывая наказание в исправительном учреждении, активно распространял экстремистскую идеологию запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» *. Об этом редакции Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 года 29-летний мужчина был осужден на 4,5 года за организацию деятельности экстремистской организации. В исправительной колонии он публично демонстрировал атрибутику «АУЕ» *среди других осужденных.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организации», что может повлечь наказание до 4 лет лишения свободы.

*17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией

Ранее Сиб.фм писал, что ФСБ выявила сотрудничество новосибирских преподавателей с британской разведкой.

#Новосибирская область #колония
Элина Тихая
Журналист

Читайте в
