сегодня 10:16
общество

Под Новосибирском в перевернувшейся в кювете машине погиб водитель

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Авария произошла утром 29 сентября на трассе «Медведское – Листвянский».

В Черепановском районе Новосибирской области утром 29 сентября 2025 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 07:48 48-летний водитель за рулем автомобиля Lada ехал по трассе «Медведское – Листвянский», когда на девятом километре трассы потерял управление и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель скончался еще до прибытия бригады медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Сиб.фм писал, что опубликовано видео смертельного ДТП с "Mersedes" в центре Новосибирска.

#Новосибирская область #ДТП
Элина Тихая
Журналист

