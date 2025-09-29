Пострадали 5 человек: за неделю в Новосибирске зафиксирован 61 пожар

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или 112.

За последнюю неделю в Новосибирске произошел 61 пожар, в результате которых пять человек получили травмы. В жилом секторе произошло 25 пожаров, из которых 11 – в многоквартирных домах, три – в индивидуальных жилищах, четыре – в дачных и садовых обществах, а также семь – в прочих строениях, таких как бани и гаражи. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

В нежилых зданиях было зафиксировано шесть возгораний, четыре из которых произошли на транспортных средствах. Также на открытой территории произошло 16 случаев возгорания мусора и сухой травы, общей площадью 555 квадратных метров.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и местах отдыха, напоминая о вреде, который пожары наносят здоровью, жизни людей и животным, а также уничтожают имущество и жилье. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или 112.

