Пожар в частном доме под Новосибирском унес жизнь семилетней девочки

В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

В рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области 22 сентября 2025 года в одной из квартир двухквартирного частного дома произошёл пожар. В результате трагедии погибла семилетняя девочка. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.

По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, до приезда пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались мужчина и трехлетний ребенок, которые не пострадали.

Спасатели быстро ликвидировали открытое горение в течение 6 минут, однако в результате пожара огнем были повреждены стены и мебель в коридоре и комнате. Предполагаемой причиной возгорания считается детская шалость. На месте происшествия работали 13 человек и 4 единицы техники МЧС России.

В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия: назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания, а также выясняются все детали, которые могли привести к гибели ребёнка.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Маслянинского района, которая будет следить за полнотой и объективностью проверки.

