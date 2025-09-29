Руководитель новосибирской школы стал «Директором года России»

Из 30 финалистов лауреатами стали пять конкурсантов.

В Екатеринбурге завершился Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России», в котором участвуют руководители образовательных учреждений со всей страны.

Из 30 финалистов лауреатами стали пять конкурсантов, среди которых оказался директор средней общеобразовательной школы № 216 Октябрьского района Новосибирска Александр Ситников.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что все участники конкурса являются истинными профессионалами, чей труд и преданность делу формируют будущее страны.

