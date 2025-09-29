82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:04
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 10:33
общество

Руководитель новосибирской школы стал «Директором года России»

Фото: Минпросвещения России
Подпишитесь на Telegram-канал

Из 30 финалистов лауреатами стали пять конкурсантов.

В Екатеринбурге завершился Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России», в котором участвуют руководители образовательных учреждений со всей страны.

Из 30 финалистов лауреатами стали пять конкурсантов, среди которых оказался директор средней общеобразовательной школы № 216 Октябрьского района Новосибирска Александр Ситников.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что все участники конкурса являются истинными профессионалами, чей труд и преданность делу формируют будущее страны.

Ранее Сиб.фм писал, что учитель из Новосибирска покорил Эверест.

#школа #Новосибирская область #директор
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.