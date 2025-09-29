82.76% -1.2
сегодня 17:15
общество

Самые необычные имена для младенцев назвали в Новосибирске

Фото: unsplash.com
Мальчиков называют Дарий или Доброслав, а девочек — Арьяна или Архелия.

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области поделилось с изданием nsk.aif.ru списком самых редких и необычных имен, которые родители выбирали своим детям за последние 9 месяцев 2025 года.

Среди мужских имен выделяются такие уникальные варианты, как Августин, Аврелий и Архип. Наблюдается также тренд на старорусские имена, среди которых Борислав, Велес, Велеслав, Влас, Дарий, Доброслав, Добрыня-Александр, Евсей, Ермолай, Емельян, Клим, Климентий и Корней. Популярностью пользуются и имена Кузьма, Лука, Мефодий, Наум, Панкрат, Платон, Саян, Святогор и Тихон-Златан.

Что касается девочек, то в этом году они также получили уникальные имена, такие как Агафья, Акулина, Алерия-Мария, Антонина, Арсения, Арьяна и Архелия. Среди других необычных имен можно встретить Бао Чам, Беата, Вивиан, Вселена, Глафира, Елесения, Зоя, Лада-Леля, Лианитта, Ликторина и Лукерия. Также зарегистрированы редкие двойные имена: Мария-Александра, Натали-Мариям и Николь-Малика.

Ранее Сиб.фм писал, что каждый третий ребёнок в Новосибирске не имеет собственной комнаты.

