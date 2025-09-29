Свыше десяти рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту Толмачёво

29 сентября, в аэропорту Толмачёво отмечаются массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, свой график не смогли выдержать более десяти самолётов.

Среди городов, откуда рейсы опаздывают в Новосибирск на момент публикации: Москва (Шереметьево), Сочи, Пекин, Усть-Каменогорск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Махачкала. При этом из Сочи и Владивостока не вылетели по расписанию по два рейса.

