В МЧС напомнили новосибирцам о пожарной безопасности при использовании печей

В Новосибирскую область пришло похолодание, столбики термометров в регионе ночью будут опускаться до -5 градусов. В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили о возрастающей вероятности пожаров в частных жилых домах и на дачах.

Ведомство призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печей и обогревательных приборов.

Жителям региона советуют завершать топку печей за три часа до сна и не закрывать заслонку раньше, чем угли полностью перегорят. Под запретом находится использование для розжига легковоспламеняющихся жидкостей. Помимо этого, необходимо следить за исправностью электропроводки, различных приборов и оборудования. Также рекомендуется и своевременно проводить огнезащитную обработку деревянных конструкций и оборудовать дом автономным пожарным извещателем.

