82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 18:50
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 18:50
пробки
8/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 16:45
общество

В Новосибирске 79-летняя пенсионерка стала курьером у мошенников

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства дела.

В Новосибирске стражи правопорядка нашли 79-летнюю жительницу города, которая выполняла функции курьера для мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пенсионерка изначально стала жертвой дистанционного мошенничества, передав злоумышленникам свои личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. Позже мошенники, воспользовавшись доверием женщины, уговорили ее участвовать в «оперативных мероприятиях» и разъезжать по адресам для забора денег.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства дела и личности пострадавших от действий мошенников.

Ранее Сиб.фм писал, что бердская больница предупредила о телефонных мошенниках.

#Новосибирская область
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.