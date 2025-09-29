В Новосибирске 79-летняя пенсионерка стала курьером у мошенников

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства дела.

В Новосибирске стражи правопорядка нашли 79-летнюю жительницу города, которая выполняла функции курьера для мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пенсионерка изначально стала жертвой дистанционного мошенничества, передав злоумышленникам свои личные накопления в сумме более 370 тысяч рублей. Позже мошенники, воспользовавшись доверием женщины, уговорили ее участвовать в «оперативных мероприятиях» и разъезжать по адресам для забора денег.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства дела и личности пострадавших от действий мошенников.

Ранее Сиб.фм писал, что бердская больница предупредила о телефонных мошенниках.