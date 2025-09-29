82.76% -1.2
сегодня 16:10
проиcшествия

В Новосибирске ликвидируют пожар в торговом центре «Горский»

Фото: ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
По уточненным данным, пожар локализован на площади 70 квадратных метров.

В Новосибирске пожарные борются с возгоранием, которое произошло на четвертом этаже торгового центра «Горский». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили в ведомстве, в здании проводится эвакуация посетителей, а огнеборцы работают над тушением пожара и вскрытием обшивки для выявления скрытых очагов горения. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По уточненным данным, пожар локализован на площади 70 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 60 специалистов и 21 единица техники.

Предполагается, что пожар произошел в результате проведения ремонтных работ, когда загорелся утеплитель фасада здания. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее Сиб.фм писал, что пожар в частном доме под Новосибирском унес жизнь семилетней девочки.

#Новосибирская область #пожар #Торговый центр
Элина Тихая
Журналист

