вчера 22:52
общество

В Новосибирске пассажиры хором спели хиты Надежды Кадышевой в поезде метро

Фото: Сиб.фм
После аншлагового выступления Надежды Кадышевой в «Сибирь-Арене» праздник народной музыки переместился в новосибирское метро.

Поклонники артистки, расходясь по домам, устроили музыкальный флешмоб в вагонах поезда на линии, ведущей от станции «Спортивная». Видео опубликовано в телеграм-канале.

Особенно ярко проявилась любовь публики к хиту «Я не колдунья». Как рассказали очевидцы Сиб.фм, в одном из вагонов пассажиры подхватили знакомые припевы, создав импровизированный хор. Звучали характерные напевы «на-на-на», которые подхватывали даже те, кто не был на концерте.

Отмечается, что музыкальная волна прокатилась именно по тому маршруту, которым большинство зрителей добиралось домой от «Сибирь-Арены». Многие сохранили праздничное настроение и народные костюмы, в которых были на концерте, что придавало происходящему особый колорит.

Ранее сообщалось, что иркутянки в самодельных кокошниках устроили девичник на концерте Кадышевой в Новосибирске.

Кристина Уколова
Журналист

