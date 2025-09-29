В Новосибирске ушел из жизни выдающийся журналист и редактор Николай Зайков

Он был значимой фигурой для новосибирской журналистики и оставил глубокий след в этой сфере.

После продолжительной болезни ушел из жизни Николай Николаевич Зайков, экс-главный редактор ежедневной газеты «Вечерний Новосибирск». Он был значимой фигурой для новосибирской журналистики и оставил глубокий след в этой сфере, пишет VN.ru.

Николай Зайков родился в 1953 году в городе Черемхово Иркутской области. В 1975 году он окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета и успел поработать учителем в сельской школе в Убинском районе. В 1980 году он начал свою карьеру в журналистике, пришёл в городскую газету Искитима «Знамя коммунизма», и на протяжении почти тридцати лет работал в новосибирской журналистике. С 1985 по 1990 год он занимал различные позиции в газете «Вечерний Новосибирск», а затем был редактором «Новосибирских новостей» и вновь вернулся в «Вечерний Новосибирск» в качестве главного редактора, где проработал до 2007 года.

Николай Зайков обладал уникальным авторским стилем. Его простое и доступное изложение, умение подмечать детали, и ироничная манера придавали легкость его журналистским и писательским работам. Он умел создавать яркие образы своих героев, что делало его статьи запоминающимися и живыми.

После выхода на пенсию Николай Зайков не оставил журналистику, продолжая писать и публиковать свои очерки в журнале «Сибирские Огни». Его литературный талант был отмечен на конкурсах, где он многократно становился победителем.

Николай Николаевич Зайков навсегда останется в памяти своих коллег и читателей как выдающийся журналист и человек, который внес огромный вклад в развитие новосибирской журналистики.

