Суд удовлетворил ходатайство об УДО водителя, виновного в гибели журналиста

Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Никиты Лазькова, осужденного по делу о смертельном ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский.

Заседание состоялось 9 сентября 2025 года. Потерпевшая сторона, направившая в суд письменные возражения против досрочного освобождения, в судебном процессе участия не принимала. В своем обращении потерпевшая выразила позицию, что осужденный должен отбыть назначенный судом срок наказания полностью.

При принятии решения суд учел, что Лазьков полностью компенсировал причиненный моральный вред супруге погибшего.

Вынесенное судом постановление об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ еще не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске будут судить чиновника за взятку в 1 млн рублей.