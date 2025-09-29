В Новосибирске замечены первые девушки в кокошниках перед концертом Кадышевой

В Новосибирске началась народная подготовка к концерту Надежды Кадышевой. Перед мероприятием на станции метро «Спортивная» были замечены первые поклонницы артистки в традиционных русских костюмах и кокошниках.

Яркие народные наряды выделялись в потоке пассажиров, создавая праздничную атмосферу. Девушки направлялись к «Сибирь-Арене», где вечером состоится аншлаговый концерт знаменитой исполнительницы.

Появление зрителей в народных костюмах в городском транспорте стало традиционной приметой предконцертного дня. Многие поклонники специально готовятся к шоу, доставая или заказывая элементы традиционного русского костюма. Как сообщают организаторы, все билеты на выступление были распроданы.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева выступит при полном аншлаге в Новосибирске.