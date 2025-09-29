82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 22:59
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 22:59
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске завершилась ярмарка белорусских товаров с рекордным товарооборотом

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Восьмая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске, проходившая десять дней, показала впечатляющие результаты.

По данным мэра города Максима Кудрявцева, за время работы ярмарки жители совершили более 55 тысяч покупок, а общий товарооборот превысил 66 миллионов рублей.

Мероприятие стало ежегодной традицией и подтвердило высокий интерес новосибирцев к белорусской продукции. Посетители могли приобрести разнообразные товары — от продуктов питания до бытовой техники, отмечая их качество и широкий ассортимент.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске впервые открывается ярмарка вин.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.