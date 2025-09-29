В Новосибирске завершилась ярмарка белорусских товаров с рекордным товарооборотом

Восьмая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске, проходившая десять дней, показала впечатляющие результаты.

По данным мэра города Максима Кудрявцева, за время работы ярмарки жители совершили более 55 тысяч покупок, а общий товарооборот превысил 66 миллионов рублей.

Мероприятие стало ежегодной традицией и подтвердило высокий интерес новосибирцев к белорусской продукции. Посетители могли приобрести разнообразные товары — от продуктов питания до бытовой техники, отмечая их качество и широкий ассортимент.

