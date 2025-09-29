В Новосибирской области расселят почти 400 человек из аварийного жилья

Власти Новосибирской области утвердили программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025-2026 годы.

Как сообщил и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, новое жилье получат 394 человека из четырех населенных пунктов: Новосибирска, Искитима, Оби и Татарска.

На реализацию программы планируется направить 820 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. В 2025 году за счет средств регионального бюджета уже расселены 53 человека, на что было выделено 68 миллионов рублей.

Программа является частью федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что Барабинский суд обязал администрацию выкупить аварийное жилье у сироты.