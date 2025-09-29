В Новосибирской области расширяют поддержку граждан старшего возраста

В Новосибирской области продолжается развитие комплексной системы поддержки граждан старшего возраста.

На заседании регионального правительства министр труда и социального развития Елена Бахарева представила доклад о мерах помощи пожилым жителям региона.

Как отмечается, в области проживает около 2,8 миллиона человек, почти четверть из которых — люди старше трудоспособного возраста. Основное внимание уделяется трем направлениям: поддержанию здоровья, организации социального обслуживания и развитию программ активного долголетия.

В настоящее время в регионе действуют 15 государственных и 36 муниципальных учреждений социального обслуживания, оснащенных современными средствами реабилитации. Более 200 тысяч граждан участвуют в федеральной программе «Активное долголетие», а на дому помощь получают свыше 17,7 тысячи человек.

Министр сообщила, что система долговременного ухода уже позволила улучшить состояние здоровья трех тысяч граждан и сократить количество госпитализаций на 16% за последние четыре года. Особых результатов удалось достичь в сфере трудовой занятости: в текущем году трудоустроены 130 пенсионеров, а более 300 граждан прошли временное трудоустройство и профессиональное обучение.

