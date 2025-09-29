В новосибирском вузе создали новый экологичный строительный материал

Работа над проектом началась более года назад в Климатическом центре НГУ, и команда уже разработала лабораторную технологию.

Команда исследователей из НГУ создала новый экологичный строительный материал, который может заменить традиционный цемент. Проект, получивший финансирование в 1 миллион рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап», направлен на использование золошлаков – отходов от сжигания топлива на ТЭЦ и котельных.

Уникальность разработки в том, что она полностью основана на переработке промышленных отходов, что помогает сократить количество свалок и уменьшить экологический след цементной промышленности, производящей около 8% мировых выбросов углекислого газа.

Работа над проектом началась более года назад в Климатическом центре НГУ, и команда уже разработала лабораторную технологию. В процессе золошлаки смешиваются с активаторами и водой, что запускает химическую реакцию — геополимеризацию, в результате которой получается прочный камень, по свойствам сопоставимый с цементом, но с рядом преимуществ.

Первые испытания показали, что он подходит для быстрого ремонта и стандартного строительства, а его себестоимость конкурентоспособна с обычными портландцементами. Разработка найдет применение в различных строительных сферах и может заинтересовать как промышленные предприятия для утилизации отходов, так и строительные компании, ищущие доступные и экологичные материалы.

