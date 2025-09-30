82.76% -1.2
сегодня 09:17
общество

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения курьера на мать и дочь в Новосибирской области

Фото: СК РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на жительниц Бердска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикаций в средствах массовой информации. Согласно сообщениям, в одном из подъездов курьер напал на мать и ее 15-летнюю дочь и избил их. Врачи зафиксировали у обеих вред здоровью.

По факту нападения следственными органами СК РФ по Новосибирской области уже проводилась доследственная проверка по статье «Хулиганство». Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Евгению возбудить уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин Бастрыкин взялся за эпизод с нападением женщины на подростка.

Наталья Шлюшинская
журналист

