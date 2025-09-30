Бесплатный участок: кто из новосибирцев может рассчитывать на щедрый подарок?

Получение бесплатного земельного участка в России — это реальная возможность для различных категорий граждан, включая многодетные семьи, героев и молодых специалистов.

Государство предоставляет бесплатные земельные участки нескольким категориям граждан. К ним относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы. Эти граждане могут получить участок для ИЖС и ЛПХ без очереди и торгов, причем его минимальный размер составляет 0,20 гектара в городах и 0,40 гектара в сельской местности. Аналогичные права имеют Герои Социалистического Труда и трудовые герои, для которых минимальные размеры участков составляют 0,08 гектара в городах и 0,25 гектара в селах, пишет BFM-Новосибирск.

Многодетные семьи также могут рассчитывать на получение бесплатного земельного участка, однако условия зависят от региона. В большинстве случаев такие семьи должны состоять на учете как нуждающиеся в жилье, и участки предоставляются в порядке очереди. Молодые специалисты, работающие в сельских муниципалитетах, могут получить землю для ИЖС или ЛПХ. В этом случае земля предоставляется в безвозмездное пользование на срок до шести лет, с возможностью оформления в собственность после пяти лет работы.

Кроме того, в каждом регионе есть свои категории льготников, которые могут претендовать на бесплатные земельные участки. В этот список часто входят инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и сироты. Информацию о льготном статусе можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) или местных администрациях.

Чтобы оформить бесплатный земельный участок, необходимо в первую очередь определить свой льготный статус в МФЦ или администрации по месту жительства. Затем следует подать заявление на получение участка через МФЦ, местную администрацию или портал «Госуслуги».

Ранее Сиб.фм писал, что россияне назвали лучший возраст для покупки квартиры.