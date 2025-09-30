Дело о севшем в поле под Новосибирском самолёте рассмотрят в Омске

30 сентября Восьмой кассационный суд постановил отправить дело капитана самолёта «Уральский Авиалиний» Сергея Белова из Барабинска в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Белов своё ходатайство об изменении территориальной подсудности мотивировал тем, что на территории Омской области большинства проживает потерпевших и свидетелей по уголовному делу», — сообщили в суде.

Белова обвиняют в нарушении требований безопасности воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК).

12 сентября 2023 года во время захода на посадку в Омске на борту самолета, перевозившего 167 человек, сработала сигнализация о падении давления в гидросистеме. Лайнер удалось посадить на пшеничное поле, избежав жертв и серьезных повреждений. Самолёт разобрали и вывезли с поля, сумма ущерба составила 118 миллионов рублей. Росавиация и СК посчитали, что причиной происшествия стали ошибки командира воздушного судна.

Авиакомпания «Уральские авиалинии», признанная потерпевшей, отказалась от подачи гражданского иска к пилоту. При этом девять пассажиров заявили требования о компенсации морального вреда на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. На эту сумму имущество Белова было арестовано. Хронология событий вокруг аварийной посадки в поле и ее последствий доступна по ссылке.