сегодня 10:23
общество

Владимир Кeхман лишился должности гендиректора МХАТ

Владимиру Кeхмaну планируют выплатить три месячных оклада в качестве компенсации.

Владимир Кeхмaн лишился должности генерального директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минкультуры РФ, Кeхмaну планируют выплатить три месячных оклада в качестве компенсации.

Ситуация вокруг Кeхмана осложнилась после возбуждения уголовного дела о растрате в особо крупном размере в июле текущего года, связанного с реконструкцией театра. На данный момент Кeхман находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в отношении него открыто шесть исполнительных производств по кредитным задолженностям, а также два дела, связанные с исполнительными производствами. Источник в правоохранительных органах уточнил, что сумма долгов превышает 17,8 миллиарда рублей.

Элина Тихая
Журналист

