сегодня 11:35
общество

Фонтаны в Новосибирске уйдут на зимние каникулы с 1 октября

Фото: мэрия Новосибирска
Традиционно фонтаны в городе работают с мая по конец сентября.

С 1 октября в Новосибирске завершится сезон работы фонтанов. Объекты в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща» будут отключены в рамках планового завершения летнего сезона, сообщили в мэрии областного центра.

После спуска воды специалисты приступят к консервации гидросистем на зимний период. В перечень работ входит промывка и продувка трубопроводов, чтобы избежать повреждений от замерзания, а также тщательная механическая очистка чаш фонтанов от загрязнений.

Как отмечают в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, традиционно фонтаны в городе работают с мая по конец сентября. Своевременная подготовка к холодам позволяет сохранить инженерные системы в исправном состоянии и обеспечить их надёжный запуск уже следующей весной.

Ранее Сиб.фм писал, что фонтан в Центральном парке Новосибирска уходит на зимние каникулы.

#Новосибирская область #фонтан
Элина Тихая
Журналист

