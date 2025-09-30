82.76% -1.2
вчера 23:00
общество

Из Новосибирска запустили первый прямой рейс во вьетнамский Нячанг

Фото: Сиб.фм
Из новосибирского аэропорта Толмачево вылетел первый прямой рейс в Нячанг (Вьетнам).

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», перевозчик будет обслуживать это направление с регулярностью два раза в неделю.

Согласно утвержденному расписанию, вылеты из Новосибирска будут выполняться по вторникам и пятницам, а обратные рейсы из Ньячанга — по средам и субботам. Открытие прямого сообщения с популярным вьетнамским курортом позволит жителям Сибири добираться до побережья Южно-Китайского моря без пересадок.

Ранее сообщалось, что самолет из Новосибирска экстренно сел в Перми из-за угрозы взрыва.

Кристина Уколова
Журналист

