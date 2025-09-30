82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:32
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:32
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
сегодня 10:11
общество

Новосибирец получил 7,5 лет колонии строгого режима за торговлю гашишем и каннабисом

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в наркоторговле. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков и покушении на их сбыт, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Подсудимый через интернет в 2024 году приобрел гашиш, нашёл покупателя и в декабре передал ему наркотик, получив 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в неустановленном месте мужчина закупил партию гашиша и каннабиса. Запрещённые вещества сибиряк расфасовал у себя дома для дальнейшей реализации.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов до того, как он успел реализовать все наркотические средства.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима. Также по решению суда был конфискован и обращён в доход государства мобильный телефон обвиняемого.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области 23-летнего парня осудили почти за сто тайников с наркотиками.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.