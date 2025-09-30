Новосибирец получил 7,5 лет колонии строгого режима за торговлю гашишем и каннабисом

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в наркоторговле. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков и покушении на их сбыт, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Подсудимый через интернет в 2024 году приобрел гашиш, нашёл покупателя и в декабре передал ему наркотик, получив 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в неустановленном месте мужчина закупил партию гашиша и каннабиса. Запрещённые вещества сибиряк расфасовал у себя дома для дальнейшей реализации.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов до того, как он успел реализовать все наркотические средства.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима. Также по решению суда был конфискован и обращён в доход государства мобильный телефон обвиняемого.

