Новосибирск лидирует в голосовании за статус Культурной столицы-2027

Новосибирск уверенно возглавляет голосование за звание Культурной столицы России-2027. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, отрыв от ближайших соперников в первой тройке составляет почти 20 000 голосов.

«Уверен, что это не предел, и мы способны показать более внушительный результат, объединив наши усилия», — отметил градоначальник.

Проголосовать за Новосибирск можно на портале Госуслуг. Победа даст импульс для развития креативных проектов, расширения программ театров и музеев, а также для проведения масштабных фестивалей и событий. Этот статус поможет привлечь в Новосибирск еще больше гостей, а значит способствовать развитию города.

