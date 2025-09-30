82.76% -1.2
сегодня 09:29
общество

Новосибирск лидирует в голосовании за статус Культурной столицы-2027

Фото: Сиб.фм
Новосибирск уверенно возглавляет голосование за звание Культурной столицы России-2027. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, отрыв от ближайших соперников в первой тройке составляет почти 20 000 голосов.

«Уверен, что это не предел, и мы способны показать более внушительный результат, объединив наши усилия», — отметил градоначальник.

Проголосовать за Новосибирск можно на портале Госуслуг. Победа даст импульс для развития креативных проектов, расширения программ театров и музеев, а также для проведения масштабных фестивалей и событий. Этот статус поможет привлечь в Новосибирск еще больше гостей, а значит способствовать развитию города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске с рекордным товарооборотом завершилась ярмарка белорусских товаров.

Наталья Шлюшинская
журналист

