Новый сквер откроют в Дзержинском районе Новосибирска в октябре

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Лазарева в октябре откроют новый сквер. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Новосибирцы получат уникальное общественное пространство, созданное на месте бывшей стихийной парковки. Там появятся детская площадка, удобные скамейки и экологичное освещение на солнечных батареях.

«Создание сквера стало общим делом для администрации, школ и предприятий района», — отметил глава города в своём Telegram-канале.

Особенностью сквера станет его художественное оформление: дорожки в виде клавиш, фонари-артобъекты и роспись с журавлями на фасаде ЦТП.

Также уже идёт озеленение территории. Высажено 80 сосен, к ним в ближайшее время добавятся ели, рябины и специальных гибридные тополя, не дающие пуха. Открытие сквера запланировано на октябрь.

