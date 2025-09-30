82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:32
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 12:32
пробки
5/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 82.86 | eur 97.14
сегодня 10:59
общество

Спасатели МАСС в Новосибирске за неделю спасли девять человек

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

За неделю с 22 по 28 сентября спасатели МАСС в Новосибирске спасли жизни девяти человек, включая одного ребенка. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.

Всего за этот период в службу поступило 72 обращения, из которых 37 потребовали выезда на место. Пять выездов были отменены еще по дороге.

Специалисты отработали семнадцать социальных вызовов, восемь раз взаимодействовали с органами внутренних дел и провели четыре профилактические работы. Также были два выезда для обеспечения безопасности на воде и на одно ДТП.

Помимо 9 спасённых, помощь была оказана 21 пострадавшему. МАСС напоминает новосибирцам телефоны для экстренных случаев: 112 или 231-06-49 (оперативный дежурный МАСС).

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские спасатели возмутились поведением женщины, которая пыталась снять кошку с дерева.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.