Спасатели МАСС в Новосибирске за неделю спасли девять человек

За неделю с 22 по 28 сентября спасатели МАСС в Новосибирске спасли жизни девяти человек, включая одного ребенка. Такую статистику приводит пресс-служба ведомства.

Всего за этот период в службу поступило 72 обращения, из которых 37 потребовали выезда на место. Пять выездов были отменены еще по дороге.

Специалисты отработали семнадцать социальных вызовов, восемь раз взаимодействовали с органами внутренних дел и провели четыре профилактические работы. Также были два выезда для обеспечения безопасности на воде и на одно ДТП.

Помимо 9 спасённых, помощь была оказана 21 пострадавшему. МАСС напоминает новосибирцам телефоны для экстренных случаев: 112 или 231-06-49 (оперативный дежурный МАСС).

