сегодня 18:20
общество

Суд сохранил ресторан «Шарик» у театра «Глобус» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии в требовании о сносе ресторана «Шарик», расположенного рядом с театром «Глобус».

Решение было вынесено 30 сентября после продолжительного судебного разбирательства.

Администрация города подавала иск о признании здания самовольной постройкой еще в августе 2024 года, утверждая, что объект был возведен без необходимых разрешений, а земельный участок предоставлен с нарушением законодательства. Однако суд не удовлетворил эти требования.

В процессе участвовали различные заинтересованные стороны, включая профильные департаменты мэрии, инспекцию государственного строительного надзора, нескольких юридических лиц, а также прокуратуру Новосибирской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ранее Госстройнадзор уже признал здание ресторана объектом капитального строительства.

Это решение сохраняет известный среди горожан гастрономический объект, который стал частью городской инфраструктуры рядом с одним из знаковых культурных учреждений Новосибирска.

Ранее сообщалось, что новосибирский суд отправил военного в колонию за уклонение от службы.

Кристина Уколова
Журналист

