сегодня 16:20
общество

Три школы в Новосибирской области признаны аварийными

Фото: СИБ.ФМ
В настоящее время власти прорабатывают вопрос об их сносе.

В Новосибирской области три школы находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщили в министерстве образования региона в ответ на запрос издания «АиФ-Новосибирск».

По данным ведомства, на 1 января 2025 года муниципалитеты региона официально зафиксировали три таких объекта, из которых одно расположено в черте Новосибирска, а два — в других районах области.

Важно, что все три здания уже давно не эксплуатируются — с момента признания их аварийными учебный процесс в них не ведётся, а ученики переведены в другие образовательные учреждения.

В настоящее время власти прорабатывают вопрос об их сносе, чтобы исключить любые риски для безопасности.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области до конца года достроят две школы.

#школа #Новосибирская область
Элина Тихая
Журналист

Читайте в
