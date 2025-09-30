82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня 14:09
В Новосибирской области до конца года достроят две школы

Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В Новосибирской области до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию две новые школы, сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на министерство образования региона.

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году на территории области «продолжается или уже начато» строительство 14 образовательных объектов, которые смогут вместить 8 875 человек.

По информации министерства строительства Новосибирской области, до конца 2025 года также запланировано завершение строительства одной школы на 470 мест и одного детского сада на 100 мест.

Ранее Сиб.фм писал, руководитель новосибирской школы стал «Директором года России».

