Тринадцать ученых НГУ вошли в мировой рейтинг самых цитируемых исследователей

Тринадцать ученых Новосибирского государственного университета включены в обновленный мировой рейтинг World's Top 2% Scientists за 2024 год, который ежегодно составляет Стэнфордский университет.

Как сообщает пресс-служба НГУ, список формируется на основе анализа цитируемости и научного влияния исследователей.

В престижный рейтинг вошли как штатные сотрудники университета, так и совместители, указывающие НГУ в своих публикациях. Среди представителей вуза — академик РАН Александр Бондарь, член-корреспондент РАН Виктор Фадин, профессор Инна Сафонова, доктор химических наук Нина Грицан и другие ученые.

Исследование Стэнфордского университета охватило в 2024 году более 230 тысяч ученых со всего мира. Рейтинговая система основана на анализе данных из международной базы Scopus/Elsevier и учитывает ключевые показатели научной продуктивности и влияния публикаций.

