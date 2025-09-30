Удаление опухоли вернуло нормальное давление новосибирской пациентке

У женщины обнаружили гормонально-активную опухоль надпочечников, которая и вызывала резкий скачок давления.

Повышенное артериальное давление — проблема, с которой сталкивается почти каждый четвёртый взрослый житель Новосибирской области. У многих гипертония протекает годами, но иногда за высокими цифрами скрывается куда более серьёзная причина. Именно так произошло с 50-летней пациенткой поликлиники №16, чья история стала ярким примером того, как своевременная диагностика спасает здоровье и даже жизнь, сообщили в региональном Минздраве.

Женщина обратилась к терапевту с тревожной жалобой: её давление неожиданно «взлетело» до 180/110, хотя ещё месяц назад оно было в норме. При этом она уже принимала три гипотензивных препарата, и они перестали помогать.

Врач-кардиолог Олеся Абрамова, изучив анамнез, заподозрила вторичную артериальную гипертензию — то есть повышение давления, вызванное не самой по себе гипертонической болезнью, а другим заболеванием. Пациентку срочно направили на дообследование.

Ситуация усугублялась: несмотря на увеличение терапии до шести препаратов, давление продолжало расти и достигло критических – 220/140.

Анализы и обследования подтвердили худшие опасения: у женщины обнаружили гормонально-активную опухоль надпочечников, которая и вызывала резкий скачок давления. Было принято провести операцию.

Уже на третий день после удаления опухоли давление начало снижаться. К выписке пациентка принимала всего один препарат и чувствует себя хорошо.

Ранее Сиб.фм писал, что врач назвал простой способ защиты от последствий недосыпа.