сегодня 15:20
общество

В Новосибирске 1 октября зазвучат сирены

Фото: unsplash.com
Спасатели напоминают, что в этот период важно сохранять спокойствие.

В Новосибирске 1 октября 2025 года с 10:30 до 10:45 пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В этот день заработают сирены, включится система громкоговорителей, а эфир на телевидении и радио будет заменен специальными сообщениями.

Спасатели напоминают, что в этот период важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и включить телевизор или радио для получения актуальной информации. Комплексные проверки систем оповещения проводятся регулярно, чтобы убедиться в их работоспособности и повысить готовность служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее Сиб.фм писал, что в МЧС напомнили новосибирцам о пожарной безопасности при использовании печей.

#Новосибирская область #МЧС #сирены
0
Элина Тихая
Журналист

