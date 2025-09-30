В Новосибирске эксперт Канунников провёл эксперимент по избавлению от спам-звонков

С 1 сентября вступил в силу закон, обещающий дать абонентам мобильной связи инструмент, с помощью которого можно было защититься от прозвонов и спама, который называется «таргетированной рекламой». Но воспользоваться им не просто, а зачастую и вовсе невозможно. К такому выводу пришёл эксперт фонда «За права заемщиков», директор ФПК «Альтернатива» Антон Канунников в ходе эксперимента. По его мнению, намерению об отказе препятствует прямая незаинтересованность операторов потерять высокодоходную часть бизнеса. Далее от лица Канунникова.

«Большую часть входящих спам-звонков на наши телефоны мы получаем при непосредственном участии сотового оператора. Наш мобильный оператор знает о нас всё – где физически находимся, какие сайты посещали, кому звонили, кто нам звонил и т.д. С некоторых пор для повышения своей прибыли операторы начали продавать эти данные любым организациям, которым это интересно.

Называют это «таргетированной рекламой». Именно под воздействием данного инструмента мы, например, заходя на сайт одной строительной организации, начинаем получать рекламные звонки от других застройщиков, или оформляя дебетовую карту в одном банке, получаем навязчивые предложения от других кредитных организаций. Примеров много. Чем более конкурентная ниша, тем больше рекламных активностей. Я, как директор юридической компании, ежедневно получаю от своих клиентов обратную связь, что сразу после обращения на наш сайт, или после звонка на наш номер, или после посещения офиса, они получают навязчивые и агрессивные рекламные предложения от конкурентов с конкретным предложением «мы сделаем дешевле».

Небольшое погружение в предмет привело меня к осознаю того, что каждый из нас при заключении договора связи с сотовым оператором дал согласие на получение рекламы от оператора и третьих лиц, а также на использование сведений о себе в целях продвижения нам товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов через смс или звонок. Мы сами того не зная, предоставили оператору законное право одолевать нас спам-звонками. Теоретически этим же договором предусмотрен и отзыв данного согласия, но на практике это не работает. Дабы не терять свой хлеб, процедура отзыва данного согласия у операторов «большой четверки» весьма запутанна и труднореализуемая. Для отзыва согласия вы должны письменно с заявлением обратиться к своему оператору или подойти непосредственно в офис. Но процедура настолько редко встречающаяся, что менеджер, может быть, с ней не знаком и просто разведет руками.

Счастье пришло откуда не ждали. 1 апреля 2025 года был принят Закон «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий...» действия которого вводятся поэтапно. Борясь с мошенничеством по телефону, государство предоставило абонентам право с 1 сентября 2025 г. отказаться от массовых автоматических вызовов и данный отказ должен быть легко реализуем в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Законодатель подразумевал, что, воспользовавшись данным правом, абонент ограничит себя от звонков мошенников, а на практике ещё и от рекламных звонков. Приятный и неожиданный бонус. Уже месяц как закон вступил в силу, но у двух операторов из большой четверки нельзя реализовать предоставленное законом право в личном кабинете или мобильном приложении – по старинке отправляют в офис или требует подать письменное заявление. Я думаю, что несколько жалоб в УФАС России и привлечение к административной ответственности подтолкнут операторов быстрее реализовать предусмотренный законом механизм, но пока этого ещё не произошло. У других двух операторов тоже есть проблемы. Услуга подключается, но автоматические массовые вызовы всё равно поступают. Как мне ответили в чате поддержки моего оператора связи: «на текущий момент перечень организаций, осуществляющих массовые вызовы, пополняется и блокировка последовательно будет распространяться на обновленный список». Правда в законе, ничего об этом не сказано — блокировка должна действовать на следующий день после обращения и никаких исключений не предусмотрено.

Убежден, что со временем обращения будут носить массовый характер и механизм отказа от рекламных звонков будет работать без сбоя. Я подключил данную услугу себе, членам своей семьи, своим Клиентам и по нашим наблюдениям рекламного спама в виде звонков и смс стало кратно меньше. Очень рассчитываю, что в будущем его не будет вовсе».

Сегодня юрист Карякин рассказал новосибирским водителям о новых штрафах с 1 октября.