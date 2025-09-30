В Новосибирске открылась 40-я модельная библиотека в рамках нацпроекта «Семья»

В Новосибирской области состоялось торжественное открытие 40-й модельной библиотеки, созданной в рамках национального проекта «Семья».

На мероприятии присутствовал заместитель министра культуры региона Владимир Деев, который отметил значимость события для развития культурной инфраструктуры области.

После модернизации Центральная районная библиотека имени А. С. Макаренко получила новое название — «Библиотека смыслов». Как подчеркнул Владимир Деев, это современное пространство станет местом для общения, развития и просвещения, доступным для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Концепция библиотеки построена вокруг трёх основных направлений: «Смысл в общении», «Смысл в развитии» и «Смысл в просвещении». Пространство организовано по принципу свободной планировки с функциональными зонами, оснащено модульной мебелью и современным оборудованием. Здесь созданы мультиформатные площадки для интеллектуальных и игровых активностей.

Фонд библиотеки пополнился более чем 4,5 тысячами новых книг и журналов — все издания выпущены за последние пять лет. На 2026–2028 годы уже запланировано дополнительное финансирование для дальнейшего комплектования коллекции.

Особое внимание уделено доступной среде: установлен пандус, система вызова помощника, расширены дверные проёмы, оборудован специализированный санузел и автоматизированное рабочее место для людей с ОВЗ. Для детей с ограниченными возможностями приобретён интерактивный стол, а в фонде появилось более тысячи крупношрифтовых книг.

Модернизация проведена в рамках национального проекта «Семья» при поддержке проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Методическую помощь на всех этапах оказывал проектный офис Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Ранее сообщалось, что обновленная библиотека «Правда» открылась в Бердске под Новосибирском.