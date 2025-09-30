В Новосибирске пассажиров трамваев № 10 и 18 высаживают на новой остановке

Как сообщили в мэрии, в левобережье планируется полная замена старой трамвайной линии на участке Западного жилмассива.

С 29 сентября пассажиров трамваев №10 и №18 высаживают на новой остановке на улице Связистов. Остановка «Ж/м Танкистов» была перемещена на 150 метров ближе к улице Титова как часть капитального ремонта изношенных трамвайных путей.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, данный участок трамвайной ветки, протяженностью 4,2 км от Широкой до Оборонной, впервые подвергся капитальному ремонту. Работы проводились без остановки трамвайного движения — один из путей функционировал в реверсивном режиме, что обеспечивало соблюдение графика.

Планируется полная замена старой трамвайной линии, проходящей через болота на Западном жилмассиве, от Широкой до кольца на Юго-Западном жилмассиве. В текущем году из запланированных 9 км уже выполнены работы на первых 4,2 км от Широкой до Оборонной.

