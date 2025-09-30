82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
вчера 22:40
общество

В Новосибирской области стартует осенний призыв на военную службу 2025 года

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 октября по 31 декабря 2025 года в Новосибирской области пройдет осенний призыв на военную службу.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства области.

Документом также утверждено создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах. В пресс-службе напомнили, что согласно действующей редакции федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или обязанные состоять на нем.

Глав местных администраций попросили обеспечить призывные комиссии необходимыми помещениями, оборудованием, медикаментами, транспортом и хозяйственным имуществом, а также привлечь необходимых медицинских работников и другой персонал для организации призывных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вышел полный сборник мер поддержки участников СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.