В Новосибирской области стартует осенний призыв на военную службу 2025 года

С 1 октября по 31 декабря 2025 года в Новосибирской области пройдет осенний призыв на военную службу.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства области.

Документом также утверждено создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах. В пресс-службе напомнили, что согласно действующей редакции федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или обязанные состоять на нем.

Глав местных администраций попросили обеспечить призывные комиссии необходимыми помещениями, оборудованием, медикаментами, транспортом и хозяйственным имуществом, а также привлечь необходимых медицинских работников и другой персонал для организации призывных мероприятий.

