сегодня 20:20
общество

В Новосибирской области зафиксирован первый случай гриппа в этом эпидсезоне

В Новосибирской области выявлен первый в текущем эпидемическом сезоне случай заболевания гриппом.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 30 сентября, инфекция была обнаружена на прошлой неделе.

В ведомстве отметили, что в регионе активно продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент прививки уже получили 544 864 жителя области.

Роспотребнадзор напомнил, что бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы, а также платно в частных медицинских центрах, имеющих соответствующую лицензию. Специалисты подчеркивают, что иммунизация остается основной и наиболее эффективной мерой профилактики гриппа.

Параллельно ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 25 483 случая острых респираторных вирусных инфекций, что на 15,05% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирскую область привезли почти миллион отечественных вакцин от гриппа.

Кристина Уколова
Журналист

