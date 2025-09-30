82.76% -1.2
сегодня 12:14
Авто

В новосибирской полиции опровергли угон мопеда начальником Венгеровской ГАИ

Скриншот: ГУ МВД НСО / Telegram
В областном главке новосибирской полиции 30 сентября заявили о том, что экс-начальник венгеровской ГАИ Александр Покосьянов не имеет отношения к угону мопеда со штрафстоянки.

«В ряде региональных СМИ, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя Госавтоинспекции Венгеровского района Александра Покосьянова. Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в МВД.

Как пояснили Сиб.фм в пресс-службе полиции, угон совершил другой сотрудник. По результатам служебной проверки его уволили из органов в 2023 году.

Ранее в казахстанском МИДе опровергли информацию о возможном введении виз между Россией.

0
Виктор Бобровников
Главный редактор

