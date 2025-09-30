Юные новосибирские спортсменки победили на Первенстве мира по муайтай

Подготовка к соревнованиям в Объединенных Арабских Эмиратах была напряженной.

Две юные спортсменки из Новосибирска, 12-летняя Дарья Сметанина и 15-летняя Нафиса Усмонова, одержали впечатляющую победу на Первенстве мира по муайтай, проходившем в Абу-Даби. В соревнованиях принимали участие более 1200 спортсменов из 110 стран, сообщает АиФ-Новосибирск.

Девочки тренируются под руководством Владимира Немова: Дарья занимается муайтай четыре года, а Нафиса — девять. Несмотря на свой юный возраст, обе спортсменки уже имеют на своем счету значительные достижения. Дарья Сметанина является победительницей как Первенства России, так и Первенства мира. Нафиса Усмонова — двукратная чемпионка этих же турниров.

Подготовка к соревнованиям в Объединенных Арабских Эмиратах была напряженной: девочкам приходилось тренироваться шесть дней в неделю и участвовать в спаррингах. Тренер Владимир Немов отметил, что для успешного выступления необходимо было контролировать вес и соблюдать диету для соответствия своей весовой категории.

В турнире Дарья встретилась с соперницами из Индии, США и Бельгии, а Нафиса — с конкурентками из Канады, Нидерландов, Польши и Белоруссии. Соревнования проходили с 10 по 19 сентября. Теперь новосибирские спортсменки готовятся к Кубку Содружества, который состоится в ноябре в Нижнем Новгороде.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области стартовал Кубок Губернатора по бильярдному спорту.