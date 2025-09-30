Жительница Бердска нашла старинный огнетушитель в лесу

Эти старинные огнетушители наполняли тетрахлоруглеродом, который, попадая в пламя, эффективно угнетал огонь.

Жительница Бердска Ольга Акулинина поделилась с читателями Бердск-Онлайн своей интересной находкой, сделанной в лесу недалеко от Нового посёлка. Во время поиска опят она наткнулась на свалку стекла, среди которой оказались старинные бутылки, советские банки и множество осколков. Однако самое удивительное — это странный предмет, который напоминал керосиновую лампу.

Ольга отметила, что форма и особенности конструкции данного предмета вызывали у неё сомнения. Дома она решила исследовать находку и сделала снимок, чтобы провести поиск в интернете. Каково же было её удивление, когда она обнаружила, что это не лампа, а дореволюционный огнетушитель, известный как «ручная граната» для тушения пожаров.

Эти старинные огнетушители наполняли тетрахлоруглеродом, который, попадая в пламя, эффективно угнетал огонь, но имел опасные побочные эффекты, включая образование токсичного фосгена. С течением времени использование тетрахлорметана было прекращено из-за его высокой токсичности.

Ольга планирует отреставрировать найденный огнетушитель, восстанавливая его элементы и инкрустируя утраченные детали латунью. Вместо опасного вещества она намерена заполнить колбу безопасным раствором. В дальнейшем она надеется найти материалы и иллюстрации, чтобы восстановить огнетушитель в первозданном виде.

